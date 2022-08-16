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Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Tuncel'inin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, yaban hayvanı ısırdıktan sonra ölen inek kuduz çıkınca karantinaya alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı.

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Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde bir besiciye ait inek, yaban hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra öldü.

Durumun bildirildiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelen ekipler, hayvandan alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Test sonuçlarında ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, köydeki bütün hayvanları aşıladı. 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. (DHA)

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