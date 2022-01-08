Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kır yaralandı, Hacer Demirci de hayatını kaybetti.

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Kaza, sabaha karşı Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi’nde meydana geldi. Ali Kır yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce kaldırıma ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Ali Kır ile Hacer Demirci, ekipler tarafından çıkarılarak, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Kır tedaviye alınırken, sağlık durumu ağır olan Hacer Demirci ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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