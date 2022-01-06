Yakalanan 7 IŞİD şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü IŞİD’e yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 31 Aralık sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda IŞİD terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.
Irak uyruklu 7 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İHA