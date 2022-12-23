Yalova Belediyesi ‘taziye evi’ davasında tanıklar dinlenildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın aralarında olduğu 6 sanığın "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

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Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli İ.H.K, T.B. ve M.S, taziye evini yapan firmanın yetkilisi F.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Salman ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenilen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Ö, o dönem Fen İşleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalıştığını ifade etti.

İhale onay belgesini imzalamadığı gerekçesiyle 3 gün içinde görev yerinin değiştirildiğini belirten Ahmet Ö, “Neden görevden alındığımı söylemediler. Daha sonra Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevlendirildim. Bir mühendis olarak Özel Kalem Müdürlüğü’nde gönderilmem beni çok üzdü.” dedi.

İhale komisyonunda yer alan 3 üyeyi de dinleyen mahkeme heyeti, diğer 3 tanığın da ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç’ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart’ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak’ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç’nin dosyasının ayrıldığı anlatılan iddianamede, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2’şer yıla, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 3 yıldan 8’er yıla kadar hapsi isteniyor.

“Denetim görevini ihmal”, “irtikaba göz yumma” ve “zimmet” suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması süren Belediye Başkanı Salman, 27 Şubat 2020’de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. (AA)