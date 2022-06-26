Abone Ol

Yamaçtan kopan dev kaya parçası yıktı geçti

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, önüne çıkan ağaçları devirdi. Hızını alamayan dev kaya, köyde bulunan bir barakayı kullanılamaz hale getirdi.

Yayınlanma: 13:53 - 26 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yamaçtan kopan dev kaya parçası yıktı geçti

Taşlıca köyü Önerli mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yamaçtan kopan dev kaya kütlesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Önüne kattığı her şeyi deviren kaya parçası, önce ağaçları devirdi, sonra köyde bulunan Aydın Kara'ya ait barakanın içine girdi. Duvarını yıkarak barakanın içine giren kaya parçası, karşı duvarı yıkarak dışarı çıktı.

Olay anında barakanın içinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kayanın çarptığı baraka ise kullanılamaz hale geldi. Yuvarlandıkça parçalara ayrılan dev kayanın parçaları ise barakanın alt kısmında bulunan yola kadar yuvarlandı.  (İHA)

Rize'de yağışlar heyelanlara neden oldu İlginizi Çekebilir Rize'de yağışlar heyelanlara neden oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Artvin aydın Rize yağmur