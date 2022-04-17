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Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı

Artvin’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan dev kayalar araç trafiğini ulaşıma kapattı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü.

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Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı

Olay, saat 22.00 sıralarında Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayolunu ulaşıma kapattı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü.

Kayaların yeniden düşme tehlikesine karşı, ekipler araç trafiğini tek şeritten verirken karayolları karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı. (İHA)

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