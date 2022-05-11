Yangında can pazarı 7’si çocuk 10 kişi mahsur kaldı

Aksaray'da çamaşır makinesinden çıkan yangında evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 zabıta memuruna ambulansta müdahale edildi.

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Taşpazar Mahallesi 812 Sokakta 4 katlı binanın 3’üncü katında oturan Afganistan uyruklu Saqaw Mohammadharıf Kunduz’un (29) evinde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

7’Sİ ÇOCUK 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Durumu fark eden çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle evi duman kaplarken, Kunduz, eşi, 7 çocuğu ve annesi de evde mahsur kaldı.

Bu sırada sokaktan geçen Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli komiser Cihan Coşkun ve Halil Öksün, itfaiye ekipleriyle birlikte 3’üncü kata çıkıp mahsur kalan Kunduz ailesi fertlerini kurtardı.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen Coşkun ve Öksün’e, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Alevler de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (DHA)

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