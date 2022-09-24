Yangında selfie yarışı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, giriş kattaki restoranda fritözün alev almasıyla çıkan yangın, bacadan 5 katlı apartmanın teras katına sıçradı. Yangın nedeniyle tahliye edilen binada dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta toplanan çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi, bazıları ise selfie yaptı.
Nilüfer ilçesi Sakarya Mahalles Gelibolu Caddesinde bir restoranın mutfak bölümünde saat 22.30 sıralarında fritözün alev almasıyla çıkan yangın, büyüyerek duman giderinin bulunduğu 5 katlı apartmanın teras katına sıçradı.
Dumanın sardığı iş yeri ve apartman tahliye edilirken, restoran çalışanları ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranda çıkan yangın kısa sürede kontrol atlına alınarak söndürülürken, ekipler teras katındaki yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti.
Teras katındaki yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle alevleri söndürdü.
YANAN BİNANIN ÖNÜNDE SELFİE YARIŞI
Öte yandan, itfaiyenin çalışmalarını izlemek için sokak üzerinde toplanan bazı kişilerin çalışmaları cep telefonlarıyla görüntülemek istemesi nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Polis, vatandaşları uyararak dağıtmaya çalışırken, bazılarının selfie yapması ise dikkat çekti. Restorandaki yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. (DHA)