Abone Ol

Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Konya'da, yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.  

Yayınlanma: 15:22 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Olay, saat 02.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde meydana geldi. H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi. Bu sırada telefon hattında arazı meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden H.N.A.’nın poliste 19, M.Ç.’nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar İlginizi Çekebilir İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Konya