Yıldırım isabet eden ahırda 5 büyükbaş hayvan öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıldırım isabet eden ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan öldü. 10 ay önce büyükbaş hayvanları satın alarak süt üretimine başladığını anlatan Engin İpekten hayvanların 4'ünün gebe olduğunu dile getirdi.

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Orduzu Mahallesi’nde süt üretimi yapan Engin İpekten’in kiraladığı ahıra dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol eden İpekten, 5 büyükbaş hayvanının ölmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İ”NEKLERİN 4’Ü HAMİLEYDİ”

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğünü belirledi. Engin İpekten, daha önce lokanta sektöründe çalıştığını, 10 ay önce büyükbaş hayvanları satın alarak süt üretimine başladığını anlattı.

“TEK GEÇİM KAYNAĞIM BU”

Geçimini sağladığı hayvanların ölmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan İpekten, “Ben burada kiracıyım. Hayvanlarımdan 4’ü gebeydi. Tek geçim kaynağım buydu. Tüm sermayem gitti. Canımız sağ çok şükür. Başvurumu yaptım. Destek verilirse evimi geçindirmek için bir şeyler yapacağım.” dedi.

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