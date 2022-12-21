Yolcu otobüsü alev alev yandı
Antalya'dan Bodrum'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü, Milas yakınlarında motor bölümünden aniden alev aldı. Otobüsteki yolcular indirildi, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Antalya’dan Bodrum’a doğru yola çıkan Mehmet Ali Mollaoğlu ‘nun kullandığı 35 PK 072 plakalı yolcu otobüsü, Milas yakınlarında saat 19.30 sıralarında motor bölümünden aniden alev aldı. Otobüsü yol kenarına çeken Mollaoğlu, yolcuları otobüsten indirdi. Otobüs personeli kendi olanakları ile yangına müdahale etti ancak söndüremedi.
OTOBÜSÜ ALEVLER KAPLADI
Yangın hızla büyüyerek otobüsü sardı. Alev topuna dönen otobüs nedeniyle Bodrum- Milas karayolunun bir bölümü emniyet amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.