Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar ele geçti

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada 5 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi de gözaltına alındı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü İncehıdır Jandarma karakolu yakınlarında durduruldu.

Uyuşturucu köpeğinin bagajdaki eşyalara aşırı tepki vermesi üzerine metal bir silindir ekiplerce açılarak kontrol edildi. Aramada metal varil içinde 5 kilo esrar bulundu. Otobüse emanet olarak verildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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