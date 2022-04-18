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Yolculara dehşeti yaşatan taksicinin belgesi iptal edildi

İstanbul Çağlayan’da yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkartıp ardından da “seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüyen taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Yayınlanma: 16:45 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kağıthane Çağlayan'da önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durmuş, taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıkmıştı.

TEHDİT SAVURMUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirmiş, çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurmuştu. Taksici, araçtan aldığı bıçakla çiftin arkasından yürümüş, taksiciyi yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirmişti.

BELGESİ İPTAL ETTİ

34 TJE 80 plakalı aracın şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilirken, aracın ruhsatının ise 15 gün süreyle askıya alındığı öğrenildi. (İHA)

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