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Yozgat’ta işçileri taşıyan servis devrildi: 6 kişi yaralandı

Yozgat'ta işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 08:33 - 18 Ekim 2022 Güncellenme:
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Yozgat’ta işçileri taşıyan servis devrildi: 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil firmasına işçi taşıyan S.Ş. idaresindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, E-88 kara yolu Terminal Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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