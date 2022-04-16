Yozgat’ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

Yozgat’ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan R.A., sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisi görünce ateşe verdiği iş yerinin kapılarını kilitleyen R.A.'nın dumandan zehirlenmemesi için polis ekipleri işyerinin camlarını ve kapılarını kırdı. Gaz maskeleriyle içeri giren itfaiye ve polis ekiplerine elinde bıçak ile direnen R.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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