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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 67 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, üç can salında Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botlarına alınan 67 düzensiz göçmen Cunda Adası’na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (AA)

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