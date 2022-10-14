Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi U.G. ve PKK şüphelisi S.S., yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G.’yi yakaladı. U.G.’nin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, merkezde ise 1’inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.S.’yi yakaladı. Soruşturmalar sürüyor. (DHA)