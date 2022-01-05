Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, 2 eski üsteğmen 1 PKK şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

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Uzunköprü’de güvenlik güçleri, 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.nin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PKK ŞÜPHELİSİ DE YAKALANDI

Güvenlik güçleri, Meriç’te 1inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranması olduğu belirlenen Z.K., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

2 ÜSTEĞMEN YAKALANDI

Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde; Yunanistan’a kaçmak isteyen, görevinden ihraç edilmiş üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.’yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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