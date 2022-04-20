Yunanistan’ın Türk sularına ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına iteklediği 3 lastik bottaki toplam 46 göçmen, Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar, Turgutreis ve Bitez açıklarına lastik botlar içerisinde ittiği toplam 46 göçmen ihbar üzerine olay yerine giden 3 bordo numaralı Türk sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yaklaşık üç saat süren operasyonda üç ayrı botun içinde bulunan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenleri kurtarılarak Bodrum Limanı'na getirildi.

Göçmenler ifadelerinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından botlarının motorları alınarak Türk sularına iteklendiklerini anlattı. Bodrum'a getirilen göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.