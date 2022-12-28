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Zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı

Küçükçekmece'de, okul önünde seyyar satıcılık yapmaması yönünde kendisini uyaran zabıta memurunu tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, yakalandı.

Yayınlanma: 15:17 - 28 Aralık 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İnönü Mahallesi’nde okul önünde satış yapmaması yönünde kendisini uyaran zabıta memuru Taner Y’yi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde ruhsatsız tabanca ve boş kovan ele geçiren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis ekiplerince İnönü Mahallesi’nde gözaltına alınan şüpheli F.K’nin “kasten yaralama”, “tehdit” ve “mala zarar verme” gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan zabıta memuru Taner Y’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, zanlının zabıta memuruna silahla ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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