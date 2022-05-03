Zehir taciri ‘Şevko’ yakayı ele verdi

İstanbul'da cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu satıcılığına devam ettiği öğrenilen "Şevko" lakaplı torbacı Kağıthane Mobil Park Timi tarafından yakalandı.

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İstanbul’da Kağıthane Mobil Park Timi, uyuşturucu satıcılığından hüküm giyen ve bir süre önce cezaevinden tahliye edilen “Şevko” lakaplı zehir taciri Şevket T.’nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu satmaya devam ettiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın yaptı.

Evi ve evin girişteki alanı didik didik arayan polisin çalışmasına ‘Komançi’ isimli narkotik köpeği de katıldı. Narkotik köpeğin kokladığı her alandan uyuşturucu çıktı. 10 parça satışa hazır fişeklenmiş bonzai, 69 adet ecstasy hap, 1650 TL, telefon ve sim kart ele geçirildi.

Şevket T. ile evde bulunan Ferhat K. gözaltına alındı. Ferhat K.’nın serbest bırakılırken, Şevket T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)