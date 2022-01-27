Zonguldak’ta balıkçı tekneleri, biriken karla battı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki limanda, yoğun yağışın ardından biriken karın ağırlığıyla 5 balıkçı teknesi battı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kozlu’da yoğun kar yağışı etkili olurken, limanda demirli 5 balıkçı teknesi de biriken karın ağırlığıyla battı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi’nce batan teknelerin kurtarılması için vinç istendi. Dalgıçlar da suya girerek teknelerden birini halatla bağladı.

Bir ucu da vince bağlanan halatla tekne, karaya çıkarıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, vincin yetersiz kalması nedeniyle diğer tekneleri kurtaramadıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışının devam ettiğini belirten Kayhan, “Tekneler karın ağırlığına dayanamayınca battı. 5 tanesini tespit ettik. Vatandaşlara çağrımız gelip teknelerini kontrol etsinler. Yağış devam ediyor” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir İzmir'de fırtına nedeniyle tekneler battı