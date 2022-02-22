400 milyon dolarlık otomobil denizin ortasında yandı

Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini gibi binlerce lüks otomobili Almanya'da ve ABD taşıyan ve geçtiğimiz hafta Portekiz açıklarında alev alan geminin otomobil üreticilerine 400 milyon dolara mâl olabileceği düşünülüyor. Yangının Volkswagen grubuna maliyeti ise 150 milyon doların üzerinde.

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın Emden kentinden ABD’nin Rhode Island bölgesine 10 Şubat'ta hareket eden geminin kargo bölümünde 16 Şubat günü çıkan yangının toplamda 400 milyon dolarlık hasara mâl olabileceği konuşuluyor. Yangının Volkswagen grubuna maliyeti ise 150 milyon dolardan fazla.

Bir risk modelleme şirketinin tahminine göre, geçen hafta Atlas okyanusunda alev alan ve yaklaşık 4 bin Volkswagen aracı taşıyan kargo gemisi, şirkete en az 155 milyon dolara mal olabilir. Ayrıca Volkswagen dışındaki otomobil üreticilerinin yaklaşık 246 milyon dolarlık kaybı olabileceği tahmin ediliyor.

401 MİLYON DOLARLIK OTOMOBİL VAR

Gemi taşımacılığı yapan şirket Portekiz’in Azor Adaları kıyılarında alevler içinde kalan gemide 401 milyon dolar değerinde araba olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Gemide Volkswagen grubuna ait Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini marka araçlar bulunuyordu.

BMW sözcüsü, şirketin herhangi bir aracının olmadığını söylerken, Mercedes-Benz sözcüsü konu ilgili bilgi vermedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ayrıca yangın söndürme çalışmalarının hızlanması beklenirken nakliye şirketi olayla ilgili güncellemeler sağlamak için kurulan bir web sitesinde, petrol sızıntısının tespit edilmediğini ve geminin stabil durumda olduğunu söyledi.

Kabaca üç futbol sahası büyüklüğünde olan Felicity Ace gemisi Almanya’nın Emden Limanı’ndan ABD’nin Rhode Island bölgesindeki bir limana gidiyordu. Gemi 16 Şubat’ta alev almıştı.

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