Avrupa otomobil liginde sonuncuyuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomik olarak battık diyenler var ama herkesin altında arabası var” dedi ancak Türkiye otomobil sahipliğinde Avrupa liginin en dibinde yer alıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonominin yolunda olduğuna ikna etmek için sürekli ‘her evde araba var' diyor ancak veriler Türkiye'nin Avrupa otomobil liginde son sırada yer aldığını ortaya koyuyor. Eurostat'ın açıkladığı son verilere göre Avrupa'da bin kişiye düşen otomobil sayısı 560. Türkiye'de ise bin kişiye 157 otomobil düşüyor ve bu sayı ile ülkemiz tüm Avrupa ülkeleri arasında otomobil sahipliğinde en son sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomik olarak battık diyenler var ama herkesin altında arabası da var maşallah” diyerek otomobil sahipliği ile ekonominin krizde olmadığını ispatlamaya çalışıyor ancak veriler onu yalanlıyor. Türkiye'de 157 olan bin kişiye düşen otomobil sayısı bırakın gelişmiş Avrupa ülkelerini örneğin Romanya'nın bile yarısı düzeyinde. Son verilere göre Romanya'da bin kişiye 379 otomobil düşüyor.

İzlanda'da bin kişiye 731, İtalya'da bin kişiye 670 otomobil düşüyor. Bu ülkelerde yöneticilerin “herkesin arabası var' demesinin daha doğru olacağı belirtiliyor.

OTOMOBİLLER YATIYOR

Bin kişiye düşen 157 otomobilin de önemli bölümü benzin zamları nedeniyle otoparklarda yatıyor. Ekonomi yönetiminin kur politikası ve global petrol fiyatları ile 2022 yılında benzin fiyatlarına yüzde 225, motorin fiyatlarına yüzde 264 zam yapıldı.

Bu paralelde benzin tüketimi 4 yıl öncesine göre geriledi. Pandemi öncesi 2018 Mayıs'ında 256 bin metreküp benzin, 2.3 milyon metreküp motorin tüketilen Türkiye'de 2022 Mayıs'ında artan araç sayısına rağmen benzin tüketimi 222 bin metreküpe, motorin tüketimi ise 2.1 milyon metreküpe geriledi.

Araç sahipliğinde dünyada 78'inciyiz

Türkiye, 1.000 kişiye düşen 2 tekerlekliler hariç toplam araç sayısında da dünyada 2. ligde yer alıyor. Türkiye'de bin kişiye 254 araç düşerken, ABD'de bin kişiye 868, Finlandiya'da 790 araç düşüyor. Türkiye ekonomik olarak kendisinden geride ülkelerden bile düşük araç sahipliği oranına sahip. Lübnan'da bin kişiye düşen araç sayısı 295, Surinam'da 446, Bahreyn'de 430, Bosna Hersek'te 345.