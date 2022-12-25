Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalırken, söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 157,3 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 14 artış gösterdi.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilte Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Kasım 2022’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 2,4 düşüşle 505 bin 886 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,4 artarak 162 bin 177 adet oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dizel motorlu otomobil satışlarındaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

11 AYDA 353 BİN 529 ADET BENZİNLİ ARAÇ SATILDI

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 11 ayında benzinli otomobiller 353 bin 529 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 87 bin 45 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 51 bin 504 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 7 bin 594 adet ve elektrikli otomobil satışları da 6 bin 214 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Kasım 2021’de 342 bin 245 benzinli, 104 bin 218 dizel, 45 bin 190 hibrit, 24 bin 226 oto gazlı ve 2 bin 415 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Böylece söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 157,3 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 14 artış gösterdi.

TESLA, TÜRKİYE’DE ELEMAN ALIMINA BAŞLADI

Türkiye’deki elektrikli mobilitenin gelişimi birçok markanın dikkatini çekti. Dünya genelinde en çok bilinen elektrikli otomobil markası olan Tesla da Türkiye’ye açılıyor. Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla, şimdi de Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi.

Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş’ta açılacak. Buradaki merkeze “mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri” pozisyonlarında personel aranıyor.

Konuya yakın kaynaklar, İstanbul’daki servise ilişkin resmi duyurunun 2023 yılının başlarında yapılacağını belirtiyor. (AA)

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