Elektrikli otomobiller görücüye çıktı

İsveç'in başkenti Stockholm dikkat çekici bir fuara ev sahipliği yaptı.

Sozcu.com.tr

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Son yılların gündemden düşmeyen ve hem doğa hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele için bir büyük umut yaratan vasıtaları elektrikli otomobiller, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen bir fuarda bir arada tanıtıldı.



Stockholm’de düzenlenen eCarExpo 2022 isimli etkinlikte otomotiv sektörünün önde gelen 100’den fazla firmasının katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe katılım yüksek olurken, bazı modellerin geleneksel otomobillerin dışına çıkan farklı tasarımları büyük ilgi gördü.