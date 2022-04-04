Enflasyon ve çip krizi otomotivi kör etti

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, yüksek enflasyon sonucu kişi başı gelirin azalması ve dünyadaki çip krizi gibi nedenler yüzünden otomotiv sektörü önünü net olarak göremiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, yaşanan belirsizlikler nedeniyle sektörün bir satış hedefi koymasının zor olduğunu ifade ederek, yine de tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

TEKNOLOJİ TALEBİ VAR

Vatandaşlarda teknolojiye ulaşma ve çevreci olma isteğinin arttığına dikkat çeken Aytaç, otomotivde taleplerin bu doğrultuda yoğunlaştığını söyledi.

“Bu teknolojiler satın alırken dürtü oluşturuyor. Satın alma iştahı var” diyen Aytaç, bu çerçevede Egea modelinin hibrit motorlu versiyonunu piyasaya sunduklarını anlatttı. Aytaç, “Egea, sahip olduğu 48volt hibrit teknolojisi sayesinde, çevreci yaklaşımı ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak” dedi.