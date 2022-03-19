Galerici esnafı dertli, ikinci elde piyasa durdu

Rusya-Ukrayna savaşı, döviz kurundaki artış ve faizlerin düşmemesi ikinci el otomotiv piyasasını durma noktasına getirdi. MASFED Yönetim Kurulu Üyesi Necip İrdem, sektördeki sorunları anlattı.

Selami AYDIN

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İkinci el otomotiv piyasası tamamen durma noktasına geldi.

Son dönemde ikinci el sektör temsilcilerinden gelen şikayetlerin arttığına dikkati çeken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Üyesi Necip İrdem, “Sorunların yoğunlaştığını görüyoruz. Sektör temsilcileri zor durumda. İkinci el piyasası durma noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK ETKEN VAR

Rusya-Ukrayna Savaşı, döviz kurundaki artış, faiz oranlarının düşmemesi, çip krizi gibi nedenlerle talebi karşılayacak araç bulamadıklarını belirten İrdem, “Sadece bu sorunlar değil. Sektör içindeki diğer sorunlar da esnafı zor durumda bırakıyor” dedi.

İrdem, “Özel firmaların poşet fiyat uygulaması, noterlerin satış başına istedikleri ücretin artması, bazı internet sitelerinin 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda kar payı talep etmesi gibi etkenler ikinci el piyasasına yansıyor” diye konuştu.

TALEBİ KARŞILAMAK GÜÇLEŞİYOR

Sektörün çıkmaza girmesi ile birlikte tüm Türkiye'de galerici esnafının zor durumda olduğunu ifade eden İrdem, “Fabrikalar üretime ara verdiği için talebi karşılamak güçleşiyor. ÖTV'nin yüksek oluşu sektörü olumsuz etkiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen galerici esnafı ayakta kalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İkinci el araç satışının yapıldığı internet sitelerinin anlayışının tamamen değiştiğini belirten İrdem, “Fahiş fiyatlarla çalışan bu siteler zaten zor olan koşullarda ezilen esnaf ve vatandaşlarımız üzerinde haksız ve fahiş komisyonlarla büyük baskı unsuru oluşturuyor. Bazı internet sitelerinin oluşturduğu baskı, noterlerin satış işlemlerinde aldıkları ücretlerin artması ve ÖTV'nin yüksek oluşu sektörü olumsuz etkiliyor” dedi.

‘YETKİ BELGESİNİN İÇİ DOLDURULMALI’

Yetki belgesi sahibi galerici esnafının e-devlet üzerinden araç satışı yapabilmesi gerektiğini belirten İrdem, şöyle devam etti:

“Avrupa ülkelerinde araç satış işlemlerinde noterler kullanılmıyor. Galericilerin yetki belgeleri var. Bu belgenin içi doldurulmalı. Esnaf e-devlet üzerinden gerekli harç, vergi ve masraflarını ödeyerek satış işlemi yapabilmeli. Noter işlemleri hem yavaş hem de pahalı. Bu durum ortadan kalkmalı. Yetki belgesi olmayan kişilerin galeri açmasına izin verilmemeli, ilanla araç satışının önüne geçmeli.”

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