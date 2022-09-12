Otomotiv pazarında toparlanma bu yıl da hayal

Geçen yıl yüzde 2,9 daralan Türkiye otomotiv pazarının bu yıl da yaklaşık yüzde 3 küçülmesi bekleniyor. ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, pazardaki daralmanın nedenlerini anlattı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, devam eden sıfır araç bulunurluğu sorunu, araç fiyatlarındaki artış ve müşterilerin krediye ulaşımının yavaşlaması nedeniyle otomotiv pazarının bu yılı geçen yılın bir miktar altında 750 bin adet civarında seviyelerde tamamlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bozkurt, ODD tarafından düzenlenen Otomotiv Zirvesi 2022’de konuştu.

SIFIR ARAÇTA BULUNURLUK SORUNU SÜRÜYOR

Bir yıldan uzun süredir devam eden sıfır otomobil bulunurluğu sorununun devam ettiğini hatırlatarak, “Şimdi bir yavaşlama görmemizin temel sebebi bugünkü fiyat seviyelerinden sıfır otomobile ulaşabilen müşteri potansiyelinin azalması. Diğeri ise krediye ulaşmakta yaşanan zorluklar. Bunun da satışlara bir miktar olumsuz yansıdığını görmekteyiz” dedi.

TL’DEKİ KESKİN DEĞER KAYBI NEDENİYLE DÜŞÜŞTE

Ağır ticari araçları da içeren Türkiye otomotiv pazarı geçen yıl yüzde 2,9 daralarak yaklaşık 773 bin adet olmuştu.

Pazar zirve seviyeyi yaklaşık 1 milyon adet ile 2015-2017 yıllarında görmüş, sonra TL’deki keskin değer kaybı ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle düşüşe geçmişti. (REUTERS)

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