Otomotiv satışlarında aralıkta büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021'de yüzde 4.6 daralarak 737 bin 350 adet oldu. Sadece aralık ayına bakıldığında satışlarda daralma yüzde 40.3 oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın tamamında yüzde 4.6 daralarak 737 bin 350 adet olurken, sadece aralık ayına bakıldığında satışlarda daralma yüzde 40.3 oldu.

Yıla düşük baz etkisiyle güçlü büyümeyle başlayan otomotiv satışları daha sonra küresel tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle oluşan araç yokluğu nedeniyle yavaşladı. Taşıt kredi faizlerindeki artış satışlardaki yavaşlamanın artmasına yol açtı.

HAFİF TİCARİ YÜZDE 20.7, OTOMOBİL YÜZDE 46

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, aralık ayında 62 bin 243 araç satıldı. Otomobil pazarı yüzde 46 ile yüzde 20.7 daralan hafif ticari araç pazarından daha fazla küçüldü.

Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılındaki kur krizinin ardından artan fiyatlar, zedelenen tüketici güveni ve artan kredi maliyetlerinin etkisiyle daralmış, 2019’da yaklaşık 479 bin adet ile dibi gördükten sonra 2020’de yaklaşık 773 bin adete toparlanmıştı.

Distribütör şirketlere bakıldığında geçen yıl Tofaş yüzde 16.9, Doğuş Otomotiv yüzde 16.4, Renault Mais yüzde 15.8, PSA Türkiye yüzde 12.8 ve Ford Otomotiv yüzde 9.1 pazar payı aldı. (REUTERS)



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