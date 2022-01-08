Sıfırdan sonra kiralık araç da bulunamaz hale geldi

Magnezyum ve çip krizi, ham madde ve lojistikteki sorunlarla sıfır araç arzındaki problemler kiralama şirketlerini de vurdu. Yeterli araç olmayınca firmalar müşterini elemeye başladı. Zamanında ödeme yapan, daha iyi fiyat veren müşterilere araç tedarikinde bulunuluyor. Sorunun 2022 boyunca süreceği belirtiliyor.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sıfır araçların al satçıların elinde karaborsaya düşmesinin ardından şimdi de kiralık araç bulunamıyor.

Kurdaki yükselişi fırsat bilen bazı bireysel ve kurumsal satıcılar, piyasadaki sıfır araçları kullanmamak üzere satın alıp, değerlenmesini bekledikten sonra sıfırından daha pahalı bir şekilde ikinci elden satmaya başlamıştı. Özellikle 300 bin TL ila 450 bin TL’nin üzerindeki araçlar hızlıca tükenip, bulunamaz hale gelmişti.

Bu durum, çeşitli illerde cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmasına kadar gitmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Toyota Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan ile Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, sıfır araçlarda yaşanan sorunun kiralık araçlara da sirayet ettiğini nedenleriyle anlattı.

‘İYİ FİYAT VERİP, ZAMANINDA ÖDEYEN TERCİH EDİLİYOR’

Ceylan, “Sıfır araç bulunamayınca firmalar da ağırlığını perakende müşterilerine kaydırdı. Dolayısıyla filoya ayrılan pay azaldı” dedi.

Bunun nedenlerinden birinin ‘perakende müşterinin daha cazip olması’ olması olduğunu söyleyen Ceylan, “Kiralama firmaları kaskoyu kendileri yaparken perakende müşterilere hem kasko hem aksesuar satılabiliyor hem de müşteri bakıma geliyor. Bu nedenle, yeterince araç da olmayınca firmalar müşteri elemeye gittiler. Zamanında ödeme yapan, daha iyi fiyat veren müşterilere araba tedariki yapıyorlar” diye konuştu.

‘SORUN 2022’DE DE DEVAM EDECEK’

Ceylan, sıfır araç arzında yaşanan sorunların filo firmalarını da etkilediği için oluşan bu sorunun, bu yıl da devam edeceğine işaret etti.

“Mevcut arz probleminden dolayı bu kiralama araçlarının da bulunamaması gibi sorunlar her hâlükârda yaşanacaktı” diyen Ceylan, şöyle devam etti:

“Çünkü arz tarafında problem yaratan magnezyum ve çip krizi, plastik, ham madde ve lojistik sorununun 2022 sonuna kadar süreceği görünüyor. Bir de küresel sorunların üzerine bizim gibi ülkelerin plansızlık sorunu var. Bu yüzden sıfır araç, kiralık araç bulunamaması gibi sorunlar 2022’de de devam edecektir.”

ARAÇ OLMAYINCA ‘SÖZLEŞMEYİ UZATALIM’ ÖNERİSİ

Dr. Naim Çetintürk de, sıfır km araçlardaki arz sıkıntısının üretimdeki düşüş nedeniyle önemli ölçüde devam ettiğini, bunun kiralama şirketlerini de etkilediğini aktardı.

“Son dönemde otomobil üreticilerinin en büyük müşterileri olan filo kiralama şirketlerinin de sıfır araç bulmakta zorlandığını biliyoruz” diyen Çetintürk, şöyle devam etti:

“Bu nedenle pek çok şirket mümkün olabildiğince müşterilerine kiralanan araçları yenilemek yerine, farklı ikinci el araçları sunmak veya mevcutta kiralanmış olan araçlara ait sözleşmelerin uzatılması yönünde önerilerde bulunuyor.”

İlginizi Çekebilir Sıfır araçlar al satçıların elinde karaborsaya düştü