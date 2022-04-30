14 Nisan’dan beri hata varmış! Bakan Koca’dan vakalarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının eksi olması durumuyla ilgili açıklama yaptı. Senkronizasyon hatası olduğunu belirten Bakan Koca, sorunun çözüldüğünü belirterek aktif vaka sayısını duyurdu.

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CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan’da bin 924 yeni vaka ve 8 bin 302 iyileşen vaka bildirmesinin ardından gelinen noktada, dünya üzerinde aktif vaka sayısı eksi olan ilk ve tek ülke olunduğunu; bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını ve bakanlıktan acilen bir açıklama beklendiğini bildirmişti.

“14 NİSAN’DAN BERİ YAŞANAN SENKRONİZASYON HATASI…”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu durumla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan’dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir” dedi

Problemin çözüldüğünü ifade eden Bakan Koca, toplam aktif vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu söyledi.

“AKTİF VAKA SAYISI DÜŞÜYOR”

Bakan koca, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

* İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz.

* Durumu daha “ağır” ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hesaplanan – 4.476 aktif vaka sayısının epidemiyoloji bilimine aykırı olduğu vurgusu yapılan CHP Covid-19 Danışma Kurulu açıklamasında, “Pandeminin başından beri verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını defalarca söyledik, kanıtları ile ortaya koyduk. 29 Nisan’da ortaya çıkan negatif aktif vaka durumu İktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun bilimsellikten uzak tutumunun yeni bir kanıtıdır” denilmişti.

“DÜNYAYA REZİL OLDUK”

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, “29 Nisan’da Covid-19 nedeniyle toplam iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Yani Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecince gerçek rakamları gizlediği, gerçek olmayan sayılar açıkladığı bu şekilde de kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan ama iyileşen var! Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz!” açıklaması yapmıştı.

“POPÜLİST ZİHNİYETİN SONUCU”

Açıklamanın devamında şöyle denilmişti:

*Verilerle oynandığı için ortaya böyle bir durum çıkmıştır. Negatif aktif vaka sayısı, Bakanlığın şeffaflıktan uzak, bilime aykırı, pandemiyi değil algıyı yönetmenin ve popülist zihniyetin sonucudur.

*Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizi dünyaya rezil eden, bilime, epidemiyolojiye, matematiğe aykırı bu durumu açıklamak zorunda olduğunu açık bir şekilde beyan ediyoruz.