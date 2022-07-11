AB’den 60 yaş üstündekilere ikinci hatırlatma doz aşı kararı

Avrupa Birliği, bugün Covid-19'a karşı ikinci hatırlatma dozu konusunda karar alıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği bünyesindeki sağlık kurumları son dönemde Covid-19 salgınının hız kazanmasıyla birlikte 60 yaşın üzerindekilere ikinci hatırlatma dozu yapılması ile ilgili bir karar verecek.

AB Sağlık Komiseri Stella Kiriakides, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Avrupa İlaç Ajansı’nın bugün ikinci hatırlatma dozu ile ilgili karar vereceğini söyledi. Kiriakides bu iki ajansın Covid-19’a karşı ikinci hatırlatma dozuna yeşil yakacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bir konuşma yapan Kiriakides, “Bugün kurumlar hatırlatıcı doz ile ilgili açıklama yapacak. 60 yaşın üzerindekiler ve sağlık durumu hassas olanların ikinci hatırlatma dozunu yapmaları büyük bir öneme sahip” dedi.

Kiriakides, “Şu an kullanımda olan hatırlatıcı dozlar Pfizer/BioNTech ve Moderna markalarına ait. Bu aşılar Covid-19’un ağır geçmesini azaltmada etkili” ifadesini kullandı.

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