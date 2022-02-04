‘Aile Sağlık Merkezleri ticarethane, hastalar müşteri oldu’

Kamu hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) elektrik tarifelerinin ‘ticarethane’ olarak hesaplanmasına Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) tepki gösterdi. Yüksek elektrik faturalarına dikkat çeken AHEK’den SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada, “Sağlık kurumları ticarethane, hastalar müşteri oldu diyorduk. Haklıydık. İşte ispatı. Kamu hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik tarifeleri ticarethane olarak hesaplanıyor” denildi.

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Yüksek elektrik faturaları, kamu hizmeti veren ASM'leri de çarptı. AKP iktidarının ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile ülke genelindeki 7 bin 500 ASM'yi ticarethane olarak gördüğüne elektrik ve doğalgaz faturalarını kanıt gösteren AHEK, “ASM'lerde ne yapılıyor da ticarethane sayılıyor” diye sordu.

İktidarın izlediği politikalarla sağlık kurumlarının ticarethane, hastaların müşteri olduğu belirtilen AHEK açıklamasında,

“ASM'ler de astronomik elektrik ve doğalgaz faturalarının şokunu yaşıyor. Sağlık Bakanlığı ASM'leri ticarethane gibi kabul ettiği için elektrik faturaları katlanarak artmış durumda. Bu merkezlerde ne yapılıyor da ticarethane sayılıyor?

Çocuklarımıza yaptığımız aşılar, milyonlarca Covid-19 aşısı, kronik hastalıkların takibi ve tedavisi, evlilik öncesi SMA gibi hastalıkların taranması, aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetleri, gündelik tıbbi sorunların çözümü, hasta eğitimi, kanser taramaları. Bunların hangisi ticari işlem.

Sağlık kurumları ticarethane, hastalar müşteri oldu diyorduk. Haklıydık. İşte ispatı. Kamu hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik tarifeleri ticarethane olarak hesaplanıyor” denilerek ASM'lerin işleyişini sürdüremez hale geldiği savunuldu.

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ”

Sağlık Bakanlığı'nın Aile hekimlerine ASM işleyişinin sürdürülebilmesi için cari gider adı altında bir ek ödeme yaptığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ödemenin içinde binanın elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon faturalarının yanı sıra, tüm temizlik malzemeleri, çalışan personelin maaşı, sigortası, kıdem tazminatı, bilgisayarı, yazılımı, kağıdı, kalemi ASM kapısından içeri girdiğinizde gördüğünüz her ne varsa onun harcamaları var.

Öyle ki aile hekimleri yaptıkları aşının tıbbi atık kutusundan, imha edilmesi için ödenen vergiye kadar her şeyi ödüyorlar, köylere hizmete gidenler aracından, aracın yakıtına kadar bu cari gider ile ödüyor. Cari gider artışları resmi enflasyon kadar olurken faturalar bunun 2-3 katı artmış durumda. Bir de üzerine kiralar eklenince ASM'ler sürdürülemez hale gelmiş durumda.”

“ASM'LER TİCARETHANE DEĞİL”

Kamu hizmeti verdikleri için kamu binalarında çalışmak istediklerinin altı çizilen açıklamada, “Ülkemizdeki 3 Aile Sağlığı Merkezinden biri şahıstan kiralanmış durumda. Kiralardaki fahiş artışlar da eklenince Aile Hekimliği yapılamaz hale geldi. Elektrik faturalamızdaki ticarethane ibaresi Sağlıkta Dönüşüm politikalarının geldiği yeri gösteriyor.

Tüm bunlara tepkimizi göstermek için 8 Şubatta iş bırakıyoruz. Ceza yönetmeliğinin baskısı altında yılmış, salgında tükenmiş olan Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığından şu sorunun yanıtını bekliyor. Bu bedeli niye biz ödüyoruz” denildi.