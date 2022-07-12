Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu yoğunluğu

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu aşıları için bir yoğunluk oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı corona virüs vakalarının artış göstermesiyle ilgili açıklamasında, “50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşların corona virüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açtı.

Hatırlatma dozu uygulaması için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, Ankara Şehir Hastanesi’nin aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırdı.

Üç gündür televizyondan devamlı hatırlatma dozu haberlerini izlediğini söyleyen Mesiha Ganiyusufoğlu, “Sabah Sağlık Bakanı da konuştu. Ben 5. doz aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Kimse ihmal etmesin. Bu mikrobun gitmesi için herkesin aşı olması şart” dedi.

4. doz aşısını yaptırdığını dile getiren Caroline Yalçın, aşıyı yapan hemşirenin elinin hafif olduğunu ve hiçbir şey hissetmediğini belirterek Türkiye'nin aşı uygulamasını ücretsiz veriyor olmasından çok memnun olduğunu o yüzden çok daha güvenli hissettiğini ifade etti.

Yine, 4.doz aşısını olduğunu ifade eden Aykut Yılmaz ise “Kesinlikle bu aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Hangi aşı olursa olsun mutlaka bir aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gelişmiş tüm ülkelere bakarsanız, insanlar bu aşıları oluyorlar. Sonuçta insan sağlığı deneye, teste tabii tutulacak bir şey değil o yüzden herkesin aşısını yaptırmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu. (İHA)