Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 25-31 Aralık tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından 25-31 Aralık’ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 663,69, Ankara’da 184,29 ve İzmir’de 323,30 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.