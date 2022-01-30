Bakan Koca bugünkü vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Ocak 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Ocak verilerine göre, 428 bin 214 test yapıldı.

Son 24 saatte, 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan bugün 81 bin 530 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Ocak verilerine göre, dün 440 bin 17 test yapılmıştı. Dün, 94 bin 783 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmiş ve 83 bin 261 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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