Bakan Koca’dan aile hekimleri ve ASM çalışanlarına mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Gözümüz aydın demeye az kaldı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Koca, mesajında “Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca’nın sözleri, Resmi Gazete’de aile hekimleri ve ASM çalışanlarının haklarıyla ilgili bir kararın yayımlanabileceğinin mesajı olarak algılandı.