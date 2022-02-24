Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte coronada güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Şubat 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Şubat verilerine göre, 455 bin 201 test yapıldı.

Son 24 saatte, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Bugün 94 bin 413 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 23 Şubat verilerine göre, dün 464 bin 85 test yapılmıştı. Dün, 86 bin 600 vaka tespit edilirken, 268 kişi hayatını kaybetmiş ve 95 bin 526 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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