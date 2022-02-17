Bakan Koca’dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar: İki haftaya dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üzeri ve/veya bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımız için ilaç dağıtımına başlanmıştır" dedi. Bakan Koca, vaka sayısında gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklendiğini belirtti.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

“GELECEK İKİ HAFTA İÇİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER BEKLENMEKTEDİR”

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır.

* Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

“HASTANEYE YATIŞLARDA %28 ORANINDA DÜŞÜŞ”

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

“İKİ HAFTA SONRA AİLE HEKİMLİKLERİNE TURKOVAC AŞIMIZIN DAĞITIMINA BAŞLANACAK”

4. Yerli aşımız Turkovac'ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır.

* Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir.

* Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.