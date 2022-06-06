Bakan Koca’dan Kurtalan’daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır" dedi.
Bakan Koca, Siirt’in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Vedat Oran’ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, “Kurtalan’da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yatırılmıştır” ifadelerini kullandı.
“HUKUKUN GÜCÜ YANIMIZDA”
Ayrıca, Bakan Koca “İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda” bilgisini paylaştı.