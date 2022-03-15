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Bakan Koca’dan ‘mülakat’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak sözleşmeli 10 bin yeni personelle ilgili yaptığı paylaşımda "Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz" dedi.

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Bakan Koca’dan ‘mülakat’ mesajı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı’na KPSS ile alınacak sözleşmeli 10 bin yeni personel için kılavuzu yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından personel alımıyla ilgili açıklama yaptı.

“BİZİ BULUŞTURACAK HABERLERİ BEKLİYORUZ”

Paylaşımında ‘mülakat’ mesajı veren Bakan Koca, şunları belirtti:

* Aramıza sürekli işçi kadrosuyla katılacak 10.000 arkadaşımız için ilgili ilan Resmi Gazete'de yer aldı.

* Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz.

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