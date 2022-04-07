Bakan Koca ve hastaneden Nisa bebek açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir" dedi. Öte yandan, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastane başhekimliğinden de açıklama yapıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik’te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğe ilişkin açıklama yaptı.

“BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

* Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir.

* Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastane başhekimliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Nisa Mihriban bebek, hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir.

* Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir.

* Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa, sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.