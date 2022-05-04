Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mesaj: Sonuç çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı. Koca, "İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, şunları belirtti:

* 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı.

* Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var?

* İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın.