Bilim insanlarından Omicron uyarısı: Bu maskeler işe yaramıyor

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, bilim insanları ve doktorların maske uyarılarını değiştirdiğine dikkat çekerek Omicron varyantına karşı koruma sağlayan maskeleri sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla birlikte kullanımı yaygınlaşan yüz maskeleri ile ilgili dikkat çekici bir haber ABD medyasından geldi…

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli olmadığını yazdı. Gazete, doktor ve bilim insanlarının Covid-19’un yeni varyantına karşı iki kat kumaş maske takılmasını ya da N95 türü maske takılmasının daha güvenli olduğunu duyurdu.

Delta varyantına ve daha önceki Covid-19 türlerine göre daha bulaşıcı olan ve çok daha hızlı yayılan Omicron varyantının aşılı olanlar arasında da hızla yayıldığına dikkat çekilirken, “Doktorlar insanların kumaş maskeler yerine kumaş maske ile cerrahi maskelerin birlikte kullanılması gerektiğini ya da daha kalın ve kuvvetli maskeler kullanılması gerektiğini söylüyor” yorumu yapıldı.

Sağlık kurumu Mayo Clinic’in geçen haftadan itibaren bütün hasta ve yakınlarının N95 ya da KN95 tipi maskeler takması zorunluluğu getirirken, bez, kumaş maskeler ya da bandana gibi maskelerin üzerine medikal maske takılması gerektiği de kaydedildi.

“KUMAŞ MASKE TARZ AMA…”

Wall Street Journal’da yayınlanan makalede, “Tek katlı kumaş maskeler rahat ve tarz olduğu için tercih ediliyor ve bunlar büyük damlacıkları engelliyor fakat bulaşıcı hastalıklar uzmanlarına göre ufak partikülleri ve virüsün olduğu parçacıkları engelleyemiyor” denildi.

Wall Street Journal’a konuşan California Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi, “Eğer hastalanmak istemiyorsanız, doğru türde maskeyi takmalısınız. N95, KN95, KF94, FFP2 bunlardan bazıları. Eğer bunlar yoksa çift kat maske takabilirsiniz. Cerrahi maske üzerine kumaş maske takabilirsiniz. Cerrahi maskelerde poliprofen var ve bu da virüsü engelleyen elektrostatik yük barındırıyor” yorumunu yaptı. Dr. Gandhi, “Eğer herkes kumaş maske ya da sadece cerrahi maske taksa bu çok bulaşıcı varyanta karşı bir etkisi olmaz” dedi.