Bilim insanlarını korkutan süper bakteri: Farkına varmadan hastalanıyorlar

Bilim insanları antibiyotik ve ilaçlara dirençli bir hastalığın hızla yayıldığını ve kadınlarda erken doğum, düşük ve kısırlığa sebep olabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, Mycoplasma genitalium olarak da bilinen ve kısaca M. gen olarak da adlandırılan bir bakterinin en kuvvetli ilaçlara ve tedavi yöntemlerine karşı dirençli olduğunu açıkladı.

İngiliz medyasının, “Dünyanın en tehlikeli süpervirüsü bu mu? Bilim insanları kadınlarda kısırlığa sebep olabilecek bakterinin bütün antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu açıkladı” başlıklarıyla duyurduğu hastalığın bilinenden çok daha yaygın olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, cinsel yolla bulaşan bu hastalığın insanlara fark ettirmeden bulaştığını ve cinsel hayatı aktif olan erkek ve kadınların yüzde 20’sinin farkında olmadan bu hastalığı taşıdığını yazdı.

Evrim geçirmeye devam eden bu bakterinin ilk olarak 1980’lerde Londra’da keşfedildiğini ve şu an ABD’de yayıldığını açıklayan bilim insanları bu bakterinin kadınlarda erken doğum, düşük ya da kısırlığa sebep olabileceği de duyuruldu.

AĞRI, KANAMA VE ŞİŞLİK YAPIYOR

Kasık bölgesinde iltihaplı hastalıklara da davetiye açan bu bakterinin bütün antibiyotiklere karşı da dirençli olmasının endişe yarattığı belirtildi. Bu hastalığın teşhis edilmesinin çok zor olduğunu dile getiren Profesör Paul Hunter, “Bu bakterinin insan sağlığına çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Bu hastalık kadınlarda ağrı, kanama ve şişlik yapabiliyor” dedi.

Bilim insanları, birçok insanın semptom göstermeden yıllarca bu bakteriyi taşıdığını aktarırken bakterinin erkeklerde şişlik, ağrı ve acıya sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Antibiyotiğe dirençli süper bakterilerin yılda doğrudan ya da dolaylı olarak 7 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.

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