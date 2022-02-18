Bilimsel araştırma: Hava kirliliği sperm kalitesini düşürüyor

Son dönemde hava kirliliği ile boğuşan Çin'de yapılan yeni bir araştırma, kirlilik seviyesinin sperm kalitesi ile bağlantılı olduğunu belirledi. 34 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, kirli ortamlarda yaşayan erkeklerin sperm kalitesinin, diğerlerine oranla daha düşük olduğu belirlendi.

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Çin’de 34 bin erkek üzerinde yapılan yeni bir araştırma, kirli şehirlerde yaşayan erkeklerin sperm kalitesinin düşük olduğunu ortaya koydu.

Özellikle son dönemde hava kirliliği ile mücadele eden Çin’de yapılan araştırmalar, kirli havaya maruz kalan erkeklerin doğurganlığının daha düşük olduğunu belirledi. Ancak araştırmacılar, sperm sayısında bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yapılan araştırmalar, 1970’lerden bu yana sperm sayılarının yanı sıra, kalitesinin de düştüğünü gösteriyor. Bilim insanları, yüksek kirlilik seviyelerinin sperm kalitesiyle ilintili olduğunu vurgularken, doğurganlık tedavisi gören erkeklerin sayısında son yıllarda artış görüldüğünü açıkladı.

FARKLI ŞEHİRLERDEN 34 BİN ERKEK GÖZLEMLENDİ

Şanghay’daki Dokuzuncu Halk Hastanesi’nde yapılan araştırmalarda, Çin’in 130 farklı şehrinden gelen 34 bin erkek gözlemlendi. Araştırmacılar, erkeklerden alınan sperm kalitesini analiz etmek için Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir yöntem kullandılar.

Hava kalitesine ilişkin resmi kayıtlar, 90 gün öncesine kadar yaşadıkları hava kirliliği seviyelerini kontrol etmek için kullanıldı.

Çalışmadaki erkekler, bölgelerinin ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak dört gruba ayrıldı.

ORANLARDA ARTIŞ YAŞNIYOR

En kirli bölgelerde yaşayan Çinli erkeklerin spermlerinin ortalama olarak yüzde 52’sinin aktif olduğu belirlendi. Daha az hava kirliliği olan bir bölgede ise bu oran yüzde 60’a kadar yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yüzde 40 ila 80 arasındaki oranlar ‘sağlıklı’ kabul ediliyor.

Araştırmacılar, verileri kullanarak, yüksek PM2.5 seviyelerinin sperm hareketliliğinde yüzde 3,6’lık bir düşüşle ilişkili olduğunu da belirledi. PM seviyeleri kirlilik üzerinden hesaplanıyor.

POTANSİYEL BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmada, Fudan Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Yan Zhao ve diğer ortak yazarlar, “hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmak için uygulamaya alınacak kontrol yöntemlerinin, erkek doğurganlığını artırmaya yardımcı olabileceğini” öne sürdü. Uzmanlar, daha önceki araştırmalarda da kirlilik seviyesinin sperm hareketliliği için gerekli proteinlerin sentezini bozabileceğini ortaya koymuştu.

Sheffield Üniversitesi’nde doğurganlık uzmanı olan Profesör Allan Pacey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun kirlilik ve düşük kaliteli sperm arasında potansiyel bir bağlantı olduğuna dair daha fazla kanıta ulaşmamızı sağladığını vurguladı.

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