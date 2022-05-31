Bilimsel araştırma: Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı ideal spor saatleri açıklandı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, kadın ve erkeklerin egzersiz saatleri üzerine yoğunlaştı. Buna göre, kadın ve erkeklerin kilo vermeleri için en ideal saatler belirlendi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York eyaletinde yer alan Skidmore College’da yapılan yeni bir araştırma, kadınlar ve erkeklerin spor yaparken en iyi sonucu elde etmeleri için farklı zaman dilimlerini tercih etmeleri gerektiğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, kilo vermek için kadınlar ve erkeklerin farklı saatleri tercih etmesi gerektiği ortaya çıkarıldı.

Buna göre, kadınların sabah egzersizi sırasında daha fazla vücut yağı yaktığı, erkeklerin ise akşamları daha fazla kalori yaktığı belirlendi.

İKİ GRUBA AYIRIP İNCELEDİLER

Araştırmacılar, hormonların, farklı biyolojilerin ve cinsiyetler arasındaki uyku-uyanıklık döngülerindeki farklılıkların bu konu üzerinde etkisi olduğunu da belirledi.

Hepsi aktif ve sağlıklı ve 25 ila 55 yaşları arasındaki 30 erkek ve 26 kadın üzerinde yapılan çalışmalarda, esneme, koşu, direnç ve dayanıklılık antrenmanlarını içeren çeşitli bir fitness programının etkileri de takip edildi.

Bir grup saat 08:30’dan önce bir saat egzersiz yaparken, diğer grup aynı aktiviteleri akşam 18:00 ile 20:00 saatleri arasında yaptı. Tüm katılımcılara özel olarak tasarlanmış bir yemek planı uygulandı. Araştırmacılar, çalışma boyunca, tüm katılımcıların kan basıncını ve vücut yağını, ayrıca başlangıçta ve sonunda esnekliklerini ve güçlerini test etti.

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN FARKLI SAAT ÖNERİLERİ

New York eyaleti Skidmore College’da baş çalışma yazarı ve sağlık ve insan fizyolojik bilimleri profesörü Dr Paul Arcerio, “Egzersiz için en iyi zaman, yapabileceğiniz ve programınıza sığdırabileceğiniz en iyi zamandır” dedi. Ancak yine de egzersiz yapmak için günün ideal zamanının kadınlar ve erkekler için farklı olduğu anlamına geldiğini de ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Arcerio, sonuçlara göre karın bölgesindeki yağları azaltmak ve kan basıncını düşürmek isteyen kadınların sabahları egzersiz yapmaları gerektiğini söyledi.

AKŞAM EGZERSİZLERİ HANGİ CİNSİYET İÇİN DAHA UYGUN?

Bununla birlikte, genel ruh hali ve yiyecek alımının yanı sıra üst vücutlarındaki kas gücünü geliştirmeye çalışan kadınların akşam egzersizi yapması gerektiğini vurguladı.

Erkeklerde ise, akşam egzersizlerinin “kalp ve metabolik sağlığın yanı sıra duygusal refahı iyileştirdiği’ de belirlendi. Uzmanlar, metabolik sağlığı iyileştirmenin obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi durumların riskini azaltmak anlamına geldiğini de açıkladı.

Erkeklerin ve kadınların egzersiz zamanlamasına verdiği tepkilerin neden bu kadar farklı olduğu tam olarak belirlenmedi ve uzmanlar, daha fazlasını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Frontiers in Physiology’de yayınlanan çalışma, sağlıklı kilolu insanları izledi, ancak araştırmacılar programın aşırı kilolu veya obez insanlar üzerinde de etkisini gösterebileceğini vurguladı.

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