Bilimsel araştırma: Müzik ruhun gıdasıdır… 60 yaşından sonra da…

Araştırmacılar, altmış yaş ve üstü kişilerin piyano çalmalarının faydalı olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’daki Hanover Tıp Okulu ve İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 60 yaş ve üzerindeki kişilerin piyano çalmayı öğrenmelerinin beyinleri için faydalı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma için, altmışlarında ve yetmişlerinde hiç müzik aleti çalmamış 121 erkek ve kadın dahil edildi. Her birinin, forniks adı verilen bir alandaki değişiklikleri ölçmek için deneyden önce ve sonra bir beyin taraması yapıldı.

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Bir grup katılımcı günde 30 dakika piyanoyu kurcalayıp ve haftada bir saat de ders aldı. Diğer grubun da piyano çalması, şarkı söylemesi ve hatta alkışlaması bile yasaklandı.

Çıkan sonuçlara göre, piyano çalan grup, beyindeki beyaz madde yoğunluğunda çok az bir kayıp yaşadı. Bu da beyin fonksiyonlarında bir düşüş olmadığını gösteriyor.

Ancak ders almayanların beyaz madde yoğunluğunda önemli bir düşüş yaşandı ve bunama ve hafıza sorunları ihtimalleri arttı.

Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, müziğin yaşamın ilerleyen dönemlerinde harikalar yaratabileceği, ancak öğrencilerin kendini tam olarak adaması gerektiği belirtildi. Araştırmacılar, “Beyindeki bu değişikliklerin piyano eğitiminin yoğunluğuyla ilgili olduğu görülüyor” dedi.



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