Bilimsel araştırma: Uzun Covid-19’a karşı en etkili yöntem aşı

İngiliz yetkililer, yapılan araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak corona virüsüne yakalanan bazı kişilerde görülen ve semptomların haftalar ve hatta aylar boyunca bitmediği uzun Covid-19 sürecine karşı aşının büyük bir koruma sağladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 5.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına yakalanan çok sayıda görülen “Uzun Covid-19” vakaları endişe yaratmaya devam ediyor. Corona virüsünü atlatmalarına rağmen nefes darlığı, göğüs ve boğazda ağrı ve tat-koku kaybının geri gelmemesi gibi semptomları haftalar ve hatta aylar boyunca yaşayanları inceleyen uzmanlar, Covid-19 aşısı olunmasının en etkili korunma yöntemi olduğunu duyurdu.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı hem İngiltere’de hem de dünya genelinde yapılan 15 farklı araştırmadan elde edilen verileri derleyerek bir sonuca vardı. Bu sonucu kamuoyuna duyuran yetkililer Uzun Covid-19’a karşı aşı olunması gerektiğini ve aşı olmayanlarda “Uzun Covid-19″un çok daha yaygın görüldüğünü vurguladı.

Bilim insanları aşı olanlarda hem hastalanma riskinin daha az olduğunu aktarırken, “Bir ya da iki doz Covid-19 aşısı olanlarda Uzun Covid görülme ihtimali aşı olmayanlara göre daha düşük” denildi.

Aşı olanların, aşı olmayan hastalara göre orta ve uzun vadede aşı olmayanlara göre yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, saç dökülmesi, nefes darlığı gibi semptomların daha az görüldüğü belirtilirken, “Aşı olanlarda daha kısa süreli uzun Covid-19 semptomları ya da genel olarak uzun Covid-19 görülmesi daha az oluyor” yorumu yapıldı.

İngiliz İmmünoloji Birliği’nin Covid-19 hareket gücü başkanı olan ve aynı zamanda profesör olarak Surrey Üniversitesi’nde görevli Deborah Dunn-Walters, “Aşı olanlarda Uzun Covid-19’un az görülmesinin arkasındaki sebep halen bilinmiyor. Henüz Uzun Covid-19 ile ilgili incelemeler de devam ediyor” dedi.